1/3 в десятичной дроби нужно срочно
Математика
1/3 в десятичной дроби нужно срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,(3) это период тоесть дробь бесконечная- 0,3333333333333333333333333333333333333333 и так далее
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