1.5(2x-5)+2x=5(0.5x-1.5)-10

Математика
1.5(2x-5)+2x=5(0.5x-1.5)-10
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х-7,5+2х=2,5х-7,5-10 2,5х=-10 х=-4
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