Начерти фигуру площадь которого 23 кв сантиметров
Математика
Начерти фигуру площадь которого 23 кв сантиметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условно принимаем 1 клеточку за 1 см кв и произвольно чертим фигуру с 23 клеточками внутри.
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