Ребятаа!!! Помогите решиить срочно надо !!

Гость: Гость:

А)пишу по действиям 1)+,ответ -3/162)-,ответ -20,3)*, ответ 2,58 4):,ответ-8,5) + -5,42.б) 1)-,ответ-3/16 2)+,ответ -4/9,3) *,ответ -4/48 =-1/12 4):,ответ -1/6. 5)-, ответ -3/12=-1/4.надеюсь помогла и всё понятно написала.