Ребятаа!!! Помогите решиить срочно надо !!
Математика
Ребятаа!!! Помогите решиить срочно надо !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)пишу по действиям 1)+,ответ -3/162)-,ответ -20,3)*, ответ 2,58 4):,ответ-8,5) + -5,42.б) 1)-,ответ-3/16 2)+,ответ -4/9,3) *,ответ -4/48 =-1/12 4):,ответ -1/6. 5)-, ответ -3/12=-1/4.надеюсь помогла и всё понятно написала.
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