Прошу решить задачу: Алексей прошел собеседование при приеме на работу в двух ком??аниях. вероятность того, что его при-гласят на работу в первую компанию равна 0, 78, вероятность того, что его пригласят на работу во вто-рую ко...

Математика

Прошу решить задачу: Алексей прошел собеседование при приеме на работу в двух ком??аниях. вероятность того, что его при-гласят на работу в первую компанию равна 0, 78, вероятность того, что его пригласят на работу во вто-рую компанию, - 0,81. Считая, что компании работают независимо друг от друга, найдите вероятность то-го, что первая компания пригласит Алексея на работу, а вторая откажет ему. Ответ округлите до сотых.

Автор: Гость