Прошу решить задачу: Алексей прошел собеседование при приеме на работу в двух ком??аниях. вероятность того, что его при-гласят на работу в первую компанию равна 0, 78, вероятность того, что его пригласят на работу во вто-рую ко...
Математика
Прошу решить задачу: Алексей прошел собеседование при приеме на работу в двух ком??аниях. вероятность того, что его при-гласят на работу в первую компанию равна 0, 78, вероятность того, что его пригласят на работу во вто-рую компанию, - 0,81. Считая, что компании работают независимо друг от друга, найдите вероятность то-го, что первая компания пригласит Алексея на работу, а вторая откажет ему. Ответ округлите до сотых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность, что 2 компания его пригласит, равна 0,81. А вероятность, что откажет, равна 1 - 0,81 = 0,19. Вероятность, что его 1 компания пригласит и одновременно 2 откажет, P = 0,78*0,19 = 0,1482 ~ 0,15
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