Спишите подчеркните в данных выражениях слова имеющие переносное значение. Ледяная глыба -ледяной взгляд. Море пшеницы -голубок море. Копирует походку -копирует чертёж. Стальной характер -стальной лист.Убить время -убить комара.

Русский язык
Спишите подчеркните в данных выражениях слова имеющие переносное значение. Ледяная глыба -ледяной взгляд. Море пшеницы -голубок море. Копирует походку -копирует чертёж. Стальной характер -стальной лист.Убить время -убить комара.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ледяная глыба - ледяной взгляд (переносное ) , море пшеницы(переносное значение ) - глубокое море , копирует походку (переносное значение )- копирует чертёж , стальной характер (переносное значение), убить время(переносное значение )- убить комара.
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