Как объяснить пословицу. Яд, который отравляет душу человека-это постоянное желание иметь то,что есть у других, и больше,чем у других.

Обществознание
Как объяснить пословицу. Яд, который отравляет душу человека-это постоянное желание иметь то,что есть у других, и больше,чем у других.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яд - есть зависть , человек который всему постоянно завидует это как бы "ядовитый человек" , нужно стремится к желанному , а не завидовать .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ребятаа!!! Помогите решиить срочно надо !!
Ответить
Русский язык
Как раскрасить схему слова воробей
Ответить
Математика
Прошу решить задачу: Алексей прошел собеседование при приеме на работу в двух ком??аниях. вероятность того, что его при-гласят на работу в первую к...
Ответить
Русский язык
Спишите подчеркните в данных выражениях слова имеющие переносное значение. Ледяная глыба -ледяной взгляд. Море пшеницы -голубок море. Копирует похо...
Ответить
Русский язык
Чем они различаются? (обратите внимание на выделенные слова)
Ответить