Как объяснить пословицу. Яд, который отравляет душу человека-это постоянное желание иметь то,что есть у других, и больше,чем у других.
Обществознание
Как объяснить пословицу. Яд, который отравляет душу человека-это постоянное желание иметь то,что есть у других, и больше,чем у других.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яд - есть зависть , человек который всему постоянно завидует это как бы "ядовитый человек" , нужно стремится к желанному , а не завидовать .
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