1) 5( 3-2y)- 4(9-y)=3(y+5); 2) 14(2x - 3) - 5(x+4)= 2(3x+5)+5x; 3) 9(3x-7)+3(8x-11)=3(9x+8) 4) 6(7x - 11) - 13(x-6) = 14(2x+1);
Математика
1) 5( 3-2y)- 4(9-y)=3(y+5); 2) 14(2x - 3) - 5(x+4)= 2(3x+5)+5x; 3) 9(3x-7)+3(8x-11)=3(9x+8) 4) 6(7x - 11) - 13(x-6) = 14(2x+1);
Ответ(ы):
Гость:
1) 15-10у-36+4у=3у+15 -10у+4у-3у=15-15+36 -9у=36 у=36:(-9) у=-4 2) 28х-42-5х-20=6х+10+5х 28х-5х-6х-5х=10+42+20 12х=72 х=72:12 х=6 3) 27х-63+24х-33=27х+24 27х+24х-27х=24+63+33 24х=120 х=120:24 х=5 4) 42х-66-13х+78=28х+14 42х-13х-28х=14+66-78 х=2
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