7.00 вечера в Сиднее-какое это будет время в Берлине???
Математика
7.00 вечера в Сиднее-какое это будет время в Берлине???
Ответ(ы):
Гость:
В Берлине будет 9.00 утра, поскольку между Сиднеем и Берлином разница во времени - 10 часов.
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