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Пж 13 и 16 срочно плиз
Математика
Пж 13 и 16 срочно плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Номер 13 1)25-5=20 пройти Номер 16 (87.500/7)x3=сам
Спасибо
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