K2MnO4+MnSO4=?+K2SO4 2.H2SO3+H2S=?+H2O
Химия
K2MnO4+MnSO4=?+K2SO4 2.H2SO3+H2S=?+H2O
Ответ(ы):
Гость:
K2MnO4+3MnSO4+2H2O=5MnO2+K2SO4+2H2SO4 H2SO3+H2S=3S+3H2O
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