Морж,хвосты,канавка,праздник,шутка,поздно,подарить,медовый,участвовать,опоздал,тополиный,сосед,легкий,областной,письмо,просьба.Найди орфограммы в корнях слов?

Гость: Гость:

Морж парн. сог. хвосты безуд. г. канавка парн. согл. праздник непроизносимая согл. шутка орфограмы нет поздно непроизносимая. согл. подарить в этом слове орфограмма в приставке медовый безуд. г. участвовать безуд. г. опоздал орфограмма в приставке тополиный безуд. г. сосед безуд. г.; парн. согл. лёгкий непроизносимая. согл. областной непроизносимая согл. письмо орфограммы нет просьба парн. согл.