Морж,хвосты,канавка,праздник,шутка,поздно,подарить,медовый,участвовать,опоздал,тополиный,сосед,легкий,областной,письмо,просьба.Найди орфограммы в корнях слов?
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Морж,хвосты,канавка,праздник,шутка,поздно,подарить,медовый,участвовать,опоздал,тополиный,сосед,легкий,областной,письмо,просьба.Найди орфограммы в корнях слов?
Ответ(ы):
Гость:
Морж парн. сог. хвосты безуд. г. канавка парн. согл. праздник непроизносимая согл. шутка орфограмы нет поздно непроизносимая. согл. подарить в этом слове орфограмма в приставке медовый безуд. г. участвовать безуд. г. опоздал орфограмма в приставке тополиный безуд. г. сосед безуд. г.; парн. согл. лёгкий непроизносимая. согл. областной непроизносимая согл. письмо орфограммы нет просьба парн. согл.
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