Мне задали написать сочинение сказки волшебной и я не знаю какую написать

Литература
Мне задали написать сочинение сказки волшебной и я не знаю какую написать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Напиши о свою любимою!
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