Запиши цифрам в таблицу числа, в которых дес. ед. 0 десятков 9 единицы 5 десятков 0 единиц 7 десятков 7 единиц 5 десятков 3 единиц
Математика
Запиши цифрам в таблицу числа, в которых дес. ед. 0 десятков 9 единицы 5 десятков 0 единиц 7 десятков 7 единиц 5 десятков 3 единиц
Ответ(ы):
Гость:
9, 5, 77, 53 получается так, если правильно указано десятКОВ, а не десяТЫХ
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