Сколько времени будут длиться 10 колебаний груза на пружине,если масса груза 100г, а жесткость пружины 10н/м?
Физика
Сколько времени будут длиться 10 колебаний груза на пружине,если масса груза 100г, а жесткость пружины 10н/м?
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