Указаны 4 населенных пункта и расстояние между ними: Николаевка-Васильевка (2), Вас??льевка-Ивановка (5), Ивановка-Сиргеевка (3), Сергеевка-Николаевка (4), Сергеевка-Васильевка (1), Николаевка-Ивановка (10). Найди самый коротки...

Информатика

Указаны 4 населенных пункта и расстояние между ними: Николаевка-Васильевка (2), Вас??льевка-Ивановка (5), Ивановка-Сиргеевка (3), Сергеевка-Николаевка (4), Сергеевка-Васильевка (1), Николаевка-Ивановка (10). Найди самый короткий маршрут из Николаевки до Ивановки.

Автор: Гость