Указаны 4 населенных пункта и расстояние между ними: Николаевка-Васильевка (2), Вас??льевка-Ивановка (5), Ивановка-Сиргеевка (3), Сергеевка-Николаевка (4), Сергеевка-Васильевка (1), Николаевка-Ивановка (10). Найди самый коротки...

Информатика
Указаны 4 населенных пункта и расстояние между ними: Николаевка-Васильевка (2), Вас??льевка-Ивановка (5), Ивановка-Сиргеевка (3), Сергеевка-Николаевка (4), Сергеевка-Васильевка (1), Николаевка-Ивановка (10). Найди самый короткий маршрут из Николаевки до Ивановки.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ник-вас-Серг -ива =2+1+3=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какова формула валентных электронов элементов подгруппы азота?
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста X^2-5x-24=0
Ответить
Математика
(57-55)+(55-51)+(51-45)+(45-37)+(37-27)+(27-15)+(15-1)=решить методом гаусса
Ответить
Русский язык
Разобрать слово внутрипартийный по составу
Ответить
Геометрия
В треугольнике CDE CD=1, DE=2 корень из 6, EC=5. Найдите высоту, проведенную из вершины наибольшего угла треугольника.
Ответить