Указаны 4 населенных пункта и расстояние между ними: Николаевка-Васильевка (2), Вас??льевка-Ивановка (5), Ивановка-Сиргеевка (3), Сергеевка-Николаевка (4), Сергеевка-Васильевка (1), Николаевка-Ивановка (10). Найди самый коротки...
Информатика
Указаны 4 населенных пункта и расстояние между ними: Николаевка-Васильевка (2), Вас??льевка-Ивановка (5), Ивановка-Сиргеевка (3), Сергеевка-Николаевка (4), Сергеевка-Васильевка (1), Николаевка-Ивановка (10). Найди самый короткий маршрут из Николаевки до Ивановки.
Ответ(ы):
Гость:
Ник-вас-Серг -ива =2+1+3=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык