В треугольнике CDE CD=1, DE=2 корень из 6, EC=5. Найдите высоту, проведенную из вершины наибольшего угла треугольника.

Геометрия
В треугольнике CDE CD=1, DE=2 корень из 6, EC=5. Найдите высоту, проведенную из вершины наибольшего угла треугольника.
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