Помогите КАКОЕ СЛОВО ОБРАЗОВАНО СУФФИКСАЛЬНЫМ СПОСОБОМ? а) пригород б) заоблачный с) сарайчик д) цвет 2) У КАКОГО СЛОВА НЕВЕРНО ОПРЕДЕЛЕНО ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ (ЖИВОТНЫМ СКРЫВАТЬСЯ ОТ ВРАГОВ ПОМОГАЕТ ЗАЩИТНАЯ ОКРАСКА)...

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Помогите КАКОЕ СЛОВО ОБРАЗОВАНО СУФФИКСАЛЬНЫМ СПОСОБОМ? а) пригород б) заоблачный с) сарайчик д) цвет 2) У КАКОГО СЛОВА НЕВЕРНО ОПРЕДЕЛЕНО ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ (ЖИВОТНЫМ СКРЫВАТЬСЯ ОТ ВРАГОВ ПОМОГАЕТ ЗАЩИТНАЯ ОКРАСКА) а)животным.б)скрываться.в)зищитная.г) от.

Автор: Гость