Помогите КАКОЕ СЛОВО ОБРАЗОВАНО СУФФИКСАЛЬНЫМ СПОСОБОМ? а) пригород б) заоблачный с) сарайчик д) цвет 2) У КАКОГО СЛОВА НЕВЕРНО ОПРЕДЕЛЕНО ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ (ЖИВОТНЫМ СКРЫВАТЬСЯ ОТ ВРАГОВ ПОМОГАЕТ ЗАЩИТНАЯ ОКРАСКА)...
Русский язык
Помогите КАКОЕ СЛОВО ОБРАЗОВАНО СУФФИКСАЛЬНЫМ СПОСОБОМ? а) пригород б) заоблачный с) сарайчик д) цвет 2) У КАКОГО СЛОВА НЕВЕРНО ОПРЕДЕЛЕНО ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ (ЖИВОТНЫМ СКРЫВАТЬСЯ ОТ ВРАГОВ ПОМОГАЕТ ЗАЩИТНАЯ ОКРАСКА) а)животным.б)скрываться.в)зищитная.г) от.
Ответ(ы):
Гость:
1) с) 2) а), кажется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Представь что мы объявляем конкурс истории Деда Мороза. Напиши свою историю, проч??тай одноклассникам. Обсудите получившиеся тексты. ПОМОГИТЕ ПРОШ...
Математика
Длина и ширина одной из комнат дачного дома 6 м и 5 м , а другой - 5 м и 4 м . Узнай, сколько граммов лака расходуется на 1 м2 пола, и рассчитай, с...
Биология
Химия