Сумма числа а и произведения чисел в и с
Математика
Сумма числа а и произведения чисел в и с
Ответ(ы):
Гость:
90+(34×2)=158 вот так как-то если я тебя правильно понял!
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