В треугольнике стороны равны 10 см,10 см и 12 см. Найдите высоту,проведённую к большей стороне, и площадь этого треугольника
Геометрия
В треугольнике стороны равны 10 см,10 см и 12 см. Найдите высоту,проведённую к большей стороне, и площадь этого треугольника
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