Назовите всех ДВОРЯН в Ревизоре Гоголя

Литература
Назовите всех ДВОРЯН в Ревизоре Гоголя
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Ответ(ы):
Гость:
Хлестаков и его дворянская семья  
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