1укажи какое словосочетание соответствует схеме наречие+глагол а) сияла над морем б)светила в темноте в)ярко светила г) красота осени 2укажите предложение с однородными членами (знаки препинания не расставлены) а) такая жиз...

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1укажи какое словосочетание соответствует схеме наречие+глагол а) сияла над морем б)светила в темноте в)ярко светила г) красота осени 2укажите предложение с однородными членами (знаки препинания не расставлены) а) такая жизнь закалила писателя научила преодолевать трудности б) он не ждал вдохновения он ежедневно работал над собой в) наступает зима дни стали холоднее г) когда-то мальчик понял что работа в поле тяжелый труд 3 какое числительное может употребляться во фразеологизме и иметь значение "приказ" а) один б) три в) сто г) нет такого числительного 4)подлежащим в донном предложении является слово (карандаш принес мне брат) а) карандаш б) принес в) мне г) брат

Автор: Гость