Длина стороны ромба 16 см а длина одной диагонали 14 см найти длину второй диагонали
Математика
Длина стороны ромба 16 см а длина одной диагонали 14 см найти длину второй диагонали
Ответ(ы):
Гость:
14 / 2 = 7 кв. корень из (16^2 - 7^2) = 14,387494569938
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