Решите уравнение. 2х | х | = 6х
Математика
Решите уравнение. 2х | х | = 6х
Ответ(ы):
Гость:
2хочу +[3]=6x мы это проходим в школе
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