Уравняйте методом электронного баланса h2so3+cl2+h2o-h2so4+hcl
Химия
Уравняйте методом электронного баланса h2so3+cl2+h2o-h2so4+hcl
Ответ(ы):
Гость:
2H2SO3+2Cl2+2H2O=2H2SO4+4HCl
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