Молот с масой 5 кг падает с высотой 1м . его полная энергия на высоте 0,5 м равна g=10м/с2

Физика
Молот с масой 5 кг падает с высотой 1м . его полная энергия на высоте 0,5 м равна g=10м/с2
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