Пожалуйста помогите с задачей по геометрии( из интернета не копируйте, там не правильно) Высота прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе, делит ее на отрезки длиной 54 см и 96 см. Найдите периметр треугольника.

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БОльшая часть решения приведена в комментариях выше, т.к. сервер znanija.com имеет свойство терять набранные с телефона тексты в поле "Ответ", и потом их не возвращать. Набирать по сто раз решение простой задачи ни желания, ни терпения у меня, простите, нет. Итак, мы нашли недостающие катеты и теперь можем найти периметр треугольника. P=90+120+54+96=210+150=360 см.