Нежное кроткое сердце и такая жажда жертвы! Какой знак препинания ставить после с??ова "сердце"
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Нежное кроткое сердце и такая жажда жертвы! Какой знак препинания ставить после с??ова "сердце"
Ответ(ы):
Гость:
Наверное знак. ,,,,,,,
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