Нежное кроткое сердце и такая жажда жертвы! Какой знак препинания ставить после с??ова "сердце"

Русский язык
Нежное кроткое сердце и такая жажда жертвы! Какой знак препинания ставить после с??ова "сердце"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наверное знак. ,,,,,,,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма двух чисел равна 348. Второе число на 6 больше, чем 80% первого числа. Найдите пе??вое число
Ответить
Математика
Расстояние между двумя пунктами на карте равно 1,5 см. Определи расстояние между этими пунктами на местности ,если масштаб карты 1:1 000 000.
Ответить
Математика
Трое маляров могут закончить работу за 5 дней. Для ускорение работы добавили ещё д??ух маляров. За какое время он закончат работу , если все маляры...
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения (1*11/16 - 3*7/8) * 4
Ответить
Математика
Варежки на 6 тг дешевле сумки и на 2 тенге дороже берета. Сколько стоят варежки, есл?? две сумки стоят столько же, сколько стоят 7 беретов
Ответить