Помогите решить пример в столбик 30032:6=?
Математика
Помогите решить пример в столбик 30032:6=?
Ответ(ы):
Гость:
30032 6 -30 5504 032 -30 20 -20 0
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