В конкурсе скрипачей принимали участие 10 второклассников и 8 третьеклассников. Сколькими способами жюри может выбрать:а) лучшего скрипача среди второклассников?б) лучшего скрипача среди третьеклассников?в) лучшего скрипача ср...

Математика
В конкурсе скрипачей принимали участие 10 второклассников и 8 третьеклассников. Сколькими способами жюри может выбрать:а) лучшего скрипача среди второклассников?б) лучшего скрипача среди третьеклассников?в) лучшего скрипача среди второклассников и третьеклассников?
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