Количество миллионов тактов, которые совершил процессор за семь секунд, равно 20300. Определите частоту процессора в Мгц. Узнайте количество ячеек у оперативной памяти объёмом 512 Мбайт. Плачу очень дорого, т.к. задача сложная

Информатика

Количество миллионов тактов, которые совершил процессор за семь секунд, равно 20300. Определите частоту процессора в Мгц. Узнайте количество ячеек у оперативной памяти объёмом 512 Мбайт. Плачу очень дорого, т.к. задача сложная

Автор: Гость