Количество миллионов тактов, которые совершил процессор за семь секунд, равно 20300. Определите частоту процессора в Мгц. Узнайте количество ячеек у оперативной памяти объёмом 512 Мбайт. Плачу очень дорого, т.к. задача сложная
Информатика
Количество миллионов тактов, которые совершил процессор за семь секунд, равно 20300. Определите частоту процессора в Мгц. Узнайте количество ячеек у оперативной памяти объёмом 512 Мбайт. Плачу очень дорого, т.к. задача сложная
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