Одно натуральное число больше другого на 3 ,а их произведение равно 154.Найдите эти ??атуральные числа?

Математика
Одно натуральное число больше другого на 3 ,а их произведение равно 154.Найдите эти ??атуральные числа?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение: х- одно число х+3 - другое х (х+3)=180 х^2+3x-180=0 Теперь через дискриминант х=-15 х=12 - одно число -12 и 15 - другое. Ответ: 15 и 12 или -15 и -12
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