Что случилось в 16 веке?

История
Что случилось в 16 веке?
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Ответ(ы):
Гость:
В конце 15-начале 16 века завершилось образование Российского государства, которое развивалось вместе с мировой цивилизацией. Это было время Великих географических открытий (в 1493 г. была открыта Америка), начало эры капитализма в странах Европы (в Нидерландах началась первая в Европе буржуазная революция 1566-1609 гг.). Но развитие Российского государства происходило в довольно своеобразных условиях. Происходил процесс освоения новых территорий Сибири, Поволжья, Дикого поля (на реках Днепр, Дон, Средней и Нижней Волге, Яике), страна не имела выхода к морям, экономика носила характер натурального хозяйства, основанный на господстве феодальных порядков боярской вотчины. На южных окраинах России во второй половине 16 века начали появляться казаки (из беглых крестьян).        К концу 16 века в  России насчитывалось примерно 220  городов. Самым крупным из них была Москва, а наиболее важными и развитыми –  Новгород и  Вологда, Казань и  Ярославль,  Калуга и Тула, Астрахань и  Великий Устюг. Производство было тесно связано с наличием местного сырья и носило естественно-географический характер, так, например, в Ярославле и Казани получило развитие кожевенное производство, в Вологде производилось большое количество соли, Тула и Новгород специализировались на производстве металла. В Москве велось каменное строительство, были построены Пушечный двор, Суконный двор, Оружейная палата.
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