Написать сочинение о воде 5 класс

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Мио Клантери Знаток (398) 4 Вода - это жизнь! Когда-то давно на Земле не было ничего. Это была мёртвая планета до тех самых пор, пока на ней не зародилась молекула Н2О. Вода заполоняла сушу, кипела, испорялась - что способствовало образованию атмосферы. Так, постепенно, спустя миллиарды лет на Земле появилась первая живая клетка, потом организм. Пройдя множетсво испытаний и минув немало лет, всё это время поддерживая жизни всех существующих клеток, вода подарила жизнь и человеку! Вода - единственное вещество, которое может прибывать в трёх агрегатных состояниях: жидкости, твёрдые тела и газы. От неё зависит будущее нашей планеты, не то, что просто человечество. И, что самое страшное, если вдруг вода на Земле исчезнет, её нечем будет заменить. Всё живое будет обречено на погибель, ни у кого не останется и шанса. Учёные древности и современные учёные на протяжении долгих лет исследовали, что же такое вода. В итоге, они пришли к выводу, что вода - это не просто основа всего живого, это - сама жизнь, которая может чувствовать, может запоминать. Вода отражат мир, как зеркало. Она может быть мутной или кристально чистой - всё зависит от того, как к ней бцдут относиться. Некоторые учёные проследили форму молекулы Н2О в разных сверах и выявили, что та молекула, которая подверглась пренебрежению, разрушается и ржавеет до основания, а та, которой благодарны растения, животные, люди, чиста, как свет. Не зря же многие народы-мудрецы прославляли воду, как божество. Все мы зависим от этого божества! Все мы обязаны воде.. . И всё же изо дня в день мы уничтожаем воду: загрязняем её, выливаем как отход. Один смыв в туалете стоит более двух литров воды. Только представьте, сколько её зря расходуется в день, неделю, месяц, а год? И слава богу, что были придуманы системы водоочистки. Иначе бы планета давным-давно оказалась бы в глубоком кризисе!! ! Моя работа не столько сочинение, сколько призыв: ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ НАУЧИМСЯ БЕРЕЧЬ И БЛАГОДАРИТЬ НАШУ ВОДУ, ЧТОБЫ ОНА НЕ ТОЛЬКО ПОДДЕРЖАЛА ЖИЗНИ НАМ, НО И ПОКАЗАЛА ЕЁ НАШИМ ДЕТЯМ, ВНУКАМ И ДАЖЕ ПРАВНУКАМ! Ведь вода - это ценнейший ресурс, а запасов пресной воды, к сожалению, не так уж много...