Переведите время на казахский!!! 15 45 08 03 12 00 07 15 19 25 10 55 05 35

Қазақ тiлi
Переведите время на казахский!!! 15 45 08 03 12 00 07 15 19 25 10 55 05 35
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бес кырык бес 15 45 зеро уш 0803 он екы 12 00 жеті он бес 07 15
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