Упростить sin^2(pi/4)/sin^2(pi/6)/cos^2(pi/6)/sin^2(pi/4)

Математика
Упростить sin^2(pi/4)/sin^2(pi/6)/cos^2(pi/6)/sin^2(pi/4)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
25+36+58А=6 44+53+10+74=46
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Трое маляров могут закончить работу за 5 дней . Для ускорение работы добавили ещё двух маляров. За какое время они закончат работу , если все маляр...
Ответить
Русский язык
1укажи какое словосочетание соответствует схеме наречие+глагол а) сияла над морем б)светила в темноте в)ярко светила г) красота осени 2укажите...
Ответить
География
География помогите срочно
Ответить
История
Что случилось в 16 веке?
Ответить
Биология
Написать сочинение о воде 5 класс
Ответить