Упростить sin^2(pi/4)/sin^2(pi/6)/cos^2(pi/6)/sin^2(pi/4)
Математика
Упростить sin^2(pi/4)/sin^2(pi/6)/cos^2(pi/6)/sin^2(pi/4)
Ответ(ы):
Гость:
25+36+58А=6 44+53+10+74=46
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