Что образуется из спор плаунов ?
Биология
Что образуется из спор плаунов ?
Ответ(ы):
Гость:
Из спор плауна возникает гаплоидный гематофит (заросток, на котором формируются половые органы)
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