Cr=CrO=Cr2O3=Cr(NO)3
Химия
Cr=CrO=Cr2O3=Cr(NO)3
Ответ(ы):
Гость:
2Cr+O2=2CrO 4CrO+O2=2Cr2O3 Cr2O3+6HNO3=2Cr (NO3)3+3H2O
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