Представь что мы объявляем конкурс истории Деда Мороза. Напиши свою историю, проч??тай одноклассникам. Обсудите получившиеся тексты. ПОМОГИТЕ ПРОШУ! ПОСТАВЛЮ КАК САМЫЙ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ!)

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Представь что мы объявляем конкурс истории Деда Мороза. Напиши свою историю, проч??тай одноклассникам. Обсудите получившиеся тексты. ПОМОГИТЕ ПРОШУ! ПОСТАВЛЮ КАК САМЫЙ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ!)

Автор: Гость