Определите относительную плотность азота по кислороду, хлору и водороду. Помогит?? пожалуйста.

Химия
Определите относительную плотность азота по кислороду, хлору и водороду. Помогит?? пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это легко , так как относительная плотность (D) =M(N2)/32,=28/32=0,875 D=35.5/2=17,75 Короче если ты хочешь найти относительную плотность по какому-то веществу (в данном случае по H2 и O2), то нужно малярные массы тех элементов которые нам надо найти (то есть в нашем случае это азот и хлор ) разделить на малярные массы веществ по чему ты ищешь(то есть O2 b H2)
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