2 дм в квадрате минус 3 см в квадрате. сколько будет?
Математика
2 дм в квадрате минус 3 см в квадрате. сколько будет?
Ответ(ы):
Гость:
20*20-3*3= 400-9=391
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