Определите массу воды вошедшей в капилляр 2мм

Физика
Определите массу воды вошедшей в капилляр 2мм
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