Какие органы исполнительной власти осуществляют мероприятия по обеспечению химической безопасности населения
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Какие органы исполнительной власти осуществляют мероприятия по обеспечению химической безопасности населения
Ответ(ы):
Гость:
Ну в како то части менздрав, сан педем и хим нблюд
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