Зачем под гайку , которой затягивают винт , подкладывает круглую шайбк
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Зачем под гайку , которой затягивают винт , подкладывает круглую шайбк
Ответ(ы):
Гость:
Не ууверена но: для того чтобы например ручка двери держалась
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