Укажите наречие образа действий 1)зимой,2)по-немецкий,3)вверх,4)далеко
Русский язык
Укажите наречие образа действий 1)зимой,2)по-немецкий,3)вверх,4)далеко
Ответ(ы):
Гость:
Как? Каким образом? 2) По-немецки (говорить, например)
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