Найдите указательные наречие 1)нигде,2)там,3)почему,4)зачем-то
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Найдите указательные наречие 1)нигде,2)там,3)почему,4)зачем-то
Ответ(ы):
Гость:
Где? (вопрос указательного наречия) 2) Там
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