Основные государственные награды в россии

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Знак особого отличия-медаль "Золотая звезда" Героя РФ Орден за заслуги перед Отечеством Орден Святого Георгия Орд. Алекс.Невского Орд. Суворого о.Ушакова О.жукова О.Нахимова О.Мужества О.Почета Медаль за отвагу Медаль "за развития Ж.Д" Юбилейные медали Орд. Дружбы народов