Найдите границы предложений. Зимой у медведицы рождаются крошечные медведи звери сначала слепые они нуждаются в материнской заботе.
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Найдите границы предложений. Зимой у медведицы рождаются крошечные медведи звери сначала слепые они нуждаются в материнской заботе.
Ответ(ы):
Гость:
Зимой у медведицы рождаются крошечные медведи. Звери сначала слепые. Они нуждаются в материнской заботе.
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