1) 6(9+4х)=4х-4 2)4(2-3x)=-7x+10 3)-4(5-4x)=x+1 4)-4(-7+6x)=-9x-5
Алгебра
1) 6(9+4х)=4х-4 2)4(2-3x)=-7x+10 3)-4(5-4x)=x+1 4)-4(-7+6x)=-9x-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6(9+4х)=4х-4; 54+24х=4х-4; 24х-4х=-4-54; 20х=-58; х=2,9. 2) 4(2-3х)=-7х+10; 8-12х=-7х+10; -12х+7х=10-8; -5х=2; х=-0,4. 3) -4(5-4х)=х+1; -20+16х=х+1; 16х-х=1+20; 15х=21; х=1,4. 4) -4(-7+6х)=-9х-5; 28-24х=-9х-5; -24х+9х=-5-28; -15х=-33; х=2,2
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