Сочинение на тему закон глазами учеников

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Закон глазами учеников. Закон - очень важная вещь, по орал делает нашу жизнь чуточку спокойней. Ведь представьте, если бы не было закона, чтобы было с планетой? Все воровали, убивали друг друга. Это закончилось бы плачевно. На мой взгляд сейчас невозможно представить жизнь без закона. Раньше были обычаи, потом появилось государство и первые законы. Все законы прописаны в Конституции, а это самая важная вещь. " Свобода- как говорил Даль, это простор в поступках, отсутствие неволи, насилия т принуждения. " Золотые слова. Почему важен закон? вот пример : Жили два соседа. Однажды они поссорились и один ударил другого. Пострадавший пожаловался и обидчика вызвал судья. В ответ обидчик сказал: Я свободный человек и сам распоряжаюсь законом. Судья ответил: Свобода вашего кулака, кончается там,где начинается нос вашего соседа. И казнь его. Только справедливые законы могут установить границы возможного поведения. Эти границы и позволяют людям сохранить справедливость.